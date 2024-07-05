Удастся ли Решетовой засудить заступницу Алсу, Степанову, оценила юрист Чубина: «Зачастую спорные высказывания субъективны»

Анастасия Решетова развязала нешуточную войну против защитницы Алсу, психолога Вероники Степановой, которая, на ее взгляд, оклеветала ее и распространила о ней заведомо ложные сведения.

«Ситуация с иском Анастасии Решетовой не является редкостью, посты в соцсетях — зона высокой конфликтогенности. Доказать распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство лица или подрывающих его репутацию, поможет заключение эксперта. Должна быть назначена лингвистическая экспертиза», — пояснила сайту Teleprogramma.pro юрист Елена Чубина , доцент кафедры судебных экспертиз Университета имени Кутафина, член Союза юристов-блогеров.

По словам юриста, основной вопрос, который предстоит решить эксперту, — это в какой форме выражена негативная информация об Анастасии Решетовой со стороны Вероники Степановой. Это может быть утверждение о фактах и событиях, мнение или оценочное суждение.

«Зачастую спорные высказывания имеют форму оценки или мнения, следовательно, отражают субъективную картину мира говорящего и не подлежат верификации. Кроме того, утверждения о будущем, утверждения о ментальном, психическом и эмоциональном состоянии людей не могут верифицироваться, следовательно, к утверждениям о факте (по смыслу ст. 152 ГК РФ) не относятся. Посмотрим, что скажут судебные эксперты и как они определят объем понятия «экскортница», — прокомментировала Елена Чубина.