«Нужно доказать, что занималась проституцией»: о «разборках» Решетовой с психологом Степановой — адвокат Князев

Решетову оскорбили высказывания психолога. Фото: соцсети Анастасии Решетовой

Модель написала заявление в полицию.

Модель Анастасия Решетова подала заявление в полицию на известного блогера и психолога Веронику Степанову и намерена с ней судиться. 

Степанова опубликовала в соцсетях сообщение, в котором назвала Анастасию «эскортницей», «проституткой» и обсуждала ее отношения с Яном Абрамовым, мужем певицы Алсу. 

Решетова считает, что высказывания Степановой порочат ее честь и достоинство, поскольку формируют у людей негативное мнение о ее личности.

Адвокат Андрей Князев оценил перспективы иска Анастасии Решетовой к Веронике Степановой.

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«Я думаю, у нее довольно большие шансы победить. Потому что Степановой необходимо будет предоставить доказательства. Доказывать все-таки, что Решетова занималась проституцией и по этому правонарушению было возбуждено какое-то административное дело. 

Психолог ведь обвиняет человека. Например, она написала бы, что у Анастасии некрасивый нос, это оценочное высказывание. Но если она называет Решетову проституткой и эскортницей — это прямое обвинение. Но суммы, которые присуждает суд, обычно невелики: 100 000 – 150 000 рублей — максимум», — заявил Князев в беседе с Teleprogramma.pro.

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