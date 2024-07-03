«Нужно доказать, что занималась проституцией»: о «разборках» Решетовой с психологом Степановой — адвокат Князев

Модель Анастасия Решетова подала заявление в полицию на известного блогера и психолога Веронику Степанову и намерена с ней судиться.

Степанова опубликовала в соцсетях сообщение, в котором назвала Анастасию «эскортницей», «проституткой» и обсуждала ее отношения с Яном Абрамовым, мужем певицы Алсу.

Решетова считает, что высказывания Степановой порочат ее честь и достоинство, поскольку формируют у людей негативное мнение о ее личности.

Адвокат Андрей Князев оценил перспективы иска Анастасии Решетовой к Веронике Степановой.

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