У Сысоевой вздулись вены от слов Бони про ее дурной характер: сложные чувства артистки раскрыл профайлер Анищенко

Умению Виктории Бони держаться перед камерами и спокойно реагировать на критику оппонентов, конечно, стоит поучиться. После выхода шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ это стало очевидным. Чего не скажешь о Наде Сысоевой, о срывах которой в проекте уже ходят легенды.

Виктория Боня во время записи эфира сказала артистке: «Я не думала, что ты такая злюка. Я думала, что ты добрая девочка». В этот момент комик чуть не прожгла ее взглядом. А светская львица еще подтравила собеседницу: «У тебя даже вены на шее вздулись». «Спасибо, что заметила!» — парировала блондинка.

«Надя реально обиделась на Викторию — скрестила руки, ноги, закрылась. Такая женская инфантильная реакция. Она сильно недовольна высказываниями Бони», — прокомментировал профайлер Илья Анищенко в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro.