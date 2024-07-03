«Это подвиг! Жаль, люди не понимают, насколько Вика героическая женщина»: о восхождении Бони на Манаслу — эксперт по туризму Одинцов
Виктория Боня. Фото: t.me/v_bonya
Виктория Боня в настоящий момент готовится покорить Гималаи.
Виктория Боня решилась в этом году покорить Манаслу, это гора-восьмитысячник в Гималаях. Два года назад светская львица уже совершала восхождение на эту вершину, но вынуждена была закончить его из-за болезни. Однако звезда «Выжить в Дубае» решила не оставлять своих планов и все-таки достичь цели.
«В прошлый раз из нашей экспедиции только несколько человек дошли до конечно цели. Были очень сложные погодные условия, много лавин сошло, много людей погибло. Сейчас я пришла в себя и хочется попробовать свои силы еще раз. Очень хочется взойти, почувствовать эту силу и мощь», — рассказала Виктория Боня корреспонденту Teleprogramma.pro.
По словам знаменитости, ей постоянно снится солнце на вершине Манаслу, как она стоит на ней, а душа поет от счастья.
Специально для восхождения Виктория Боня сбросила девять килограммов, чтобы легче было подниматься в горы. В настоящий момент она активно наращивает мышечную массу, а также занимается гипоксическими тренировками.
Любопытно, что про предстоящее восхождение Виктории Бони на Манаслу в пабликах и соцсетях в основном шутят, видимо, не понимая, что это действительно серьезный шаг со стороны 44-летней знаменитости без профессионального туристического или спортивного образования. Однако профессионалы придерживаются иного мнения.
«Это подвиг! Жаль, люди не понимают, насколько Вика героическая женщина», — высказался о шоувумен инструктор по туризму и фотохудожникВалерий Одинцов.
«Восхищен решением столь хрупкой женщины взойти на гору-восьмитысячник. Я сам покорил немало вершин и не по рассказам знаю и понимаю ответственность принятого ею решения покорить Манаслу высотой 8156 метров! Эта вершина очень опасна, уровень смертности восходителей на ней по статистике составляет 17,8%. Даже если Виктория участвует в коммерческом восхождении, где гиды берут на себя самую тяжелую работу, нести ее на себе никто не сможет.
Чтобы взойти на такую вершину, надо иметь очень хорошую физическую подготовку, владеть ледовой техникой, уметь работать с веревкой и ходить в кошках по льду. Помимо этого необходимо обладать большой силой духа, без которой ничего не получится», — добавил собеседник издания.
Валерий Одинцов заметил, что с интересом наблюдает за Викторией Боней в шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ и впечатлен ее устойчивой нервной системой, умом и мудростью.
«Наблюдая, как Виктория проходит испытания, как достойно и спокойно реагирует на провокации участников, я еще больше проникаюсь к ней с уважением. Как говорится, хочешь узнать человека — возьми его в горы. И, по-моему, Виктория с честью пройдет испытания и телешоу, и гор», — высказался Валерий Одинцов.