«Это подвиг! Жаль, люди не понимают, насколько Вика героическая женщина»: о восхождении Бони на Манаслу — эксперт по туризму Одинцов

Любопытно, что про предстоящее восхождение Виктории Бони на Манаслу в пабликах и соцсетях в основном шутят, видимо, не понимая, что это действительно серьезный шаг со стороны 44-летней знаменитости без профессионального туристического или спортивного образования. Однако профессионалы придерживаются иного мнения.

«Это подвиг! Жаль, люди не понимают, насколько Вика героическая женщина», — высказался о шоувумен инструктор по туризму и фотохудожник Валерий Одинцов.

«Восхищен решением столь хрупкой женщины взойти на гору-восьмитысячник. Я сам покорил немало вершин и не по рассказам знаю и понимаю ответственность принятого ею решения покорить Манаслу высотой 8156 метров! Эта вершина очень опасна, уровень смертности восходителей на ней по статистике составляет 17,8%. Даже если Виктория участвует в коммерческом восхождении, где гиды берут на себя самую тяжелую работу, нести ее на себе никто не сможет.

Чтобы взойти на такую вершину, надо иметь очень хорошую физическую подготовку, владеть ледовой техникой, уметь работать с веревкой и ходить в кошках по льду. Помимо этого необходимо обладать большой силой духа, без которой ничего не получится», — добавил собеседник издания.

Валерий Одинцов заметил, что с интересом наблюдает за Викторией Боней в шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ и впечатлен ее устойчивой нервной системой, умом и мудростью.

«Наблюдая, как Виктория проходит испытания, как достойно и спокойно реагирует на провокации участников, я еще больше проникаюсь к ней с уважением. Как говорится, хочешь узнать человека — возьми его в горы. И, по-моему, Виктория с честью пройдет испытания и телешоу, и гор», — высказался Валерий Одинцов.