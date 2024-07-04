«Сысоева на самом деле была рада»: что скрыли звезды, когда выгнали Седокову из «Выжить в Дубае», — профайлер Анищенко

Команда звезд в шоу «Выжить в Дубае» с чистой совестью отправила Анну Седокову на финальные испытания. Певица их не прошла и выбыла из битвы за 10 миллионов рублей.

А когда знаменитостям сообщили о печальном исходе игры, они вдруг стали сожалеть об этом, сетуя на камеру. Скажем так, выглядело все это не слишком искренне. За исключением, пожалуй, Вячеслава Чепурченко, который схватился за лицо, а потом сказал: «Мне стыдно».

«Ему действительно стыдно. Он даже пытается скрыться от этого неприятного чувства, закрывая лицо руками», — прокомментировал поведение актера профессиональный профайлер Илья Анищенко.

«У Оксаны Самойловой на лице просто удивление от услышанного, у Джигана и Торнике Квитатиани — эмоции сожаления, а вот Надя Сысоева на самом деле радуется уходу Анны Седоковой, улыбается во все лицо. Видно, что певица была ей неприятна, поскольку у Надежды одергивается голова, когда она говорит о ней. Это реакция бегства. И Надя врет, когда говорит, что уход Анны Седоковой сыграл их команде в пользу объединения», — прокомментировал профайлер.