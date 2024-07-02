«Она говорит правду!»: почему Седокова чиста перед Сысоевой в истории со Стоуном — профайлер Анищенко

Анна Седокова и Надежда Сысоева. Фото: Global Look Press / ТНТ

Надя Сысоева обвинила Анну Седокову в том, что та имела интерес к ее парню.

Надежда Сысоева как тигрица накинулась на Анну Седокову во время эфира последнего выпуска шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ. 

Комик обвинила певицу в том, что та якобы еще до проекта имела виды на ее бойфренда Сашу Стоуна и «крутила хвостом» перед ним, дабы очаровать его и переманить внимание спортсмена в свою сторону.

Анна Седокова терпеливо это выслушала и заявила, что эти обвинения ложны. Мы обратились к профессиональному профайлеру Илье Анищенко, чтобы понять, кто на самом деле прав из девушек.

Эксперт заметил, что Анна Седокова прямо не отрицает факт общения с Сашей Стоуном, однако вины за собой за данную коммуникацию она точно не ощущает.

«Анна правду говорит, когда утверждает, что ничего не сделала Наде», — прокомментировал профайлер.

То есть не исключено, что ситуация общения Анны Седоковой и Саши Стоуна на самом деле была, но спортсмен трактовал ее как заигрывание, а певица ничего такого не вкладывала в их разговор и совсем не хотела обидеть Надежду Сысоеву.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль». 

Читайте также:

Читайте также