«Она говорит правду!»: почему Седокова чиста перед Сысоевой в истории со Стоуном — профайлер Анищенко

Надежда Сысоева как тигрица накинулась на Анну Седокову во время эфира последнего выпуска шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ.

Комик обвинила певицу в том, что та якобы еще до проекта имела виды на ее бойфренда Сашу Стоуна и «крутила хвостом» перед ним, дабы очаровать его и переманить внимание спортсмена в свою сторону.

Анна Седокова терпеливо это выслушала и заявила, что эти обвинения ложны. Мы обратились к профессиональному профайлеру Илье Анищенко, чтобы понять, кто на самом деле прав из девушек.

Эксперт заметил, что Анна Седокова прямо не отрицает факт общения с Сашей Стоуном, однако вины за собой за данную коммуникацию она точно не ощущает.

«Анна правду говорит, когда утверждает, что ничего не сделала Наде», — прокомментировал профайлер.

То есть не исключено, что ситуация общения Анны Седоковой и Саши Стоуна на самом деле была, но спортсмен трактовал ее как заигрывание, а певица ничего такого не вкладывала в их разговор и совсем не хотела обидеть Надежду Сысоеву.