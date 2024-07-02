«Сысоева испытывает отвращение к Седоковой»: как выдала себя комик, рассказал профайлер Анищенко

То, что Надежда Сысоева и ее парень Саша Стоун не способны или не хотят контролировать свои эмоции, поняли уже многие зрители шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ.

Сладкая парочка сходу стала скандалить и спорить с участниками проекта, не пытаясь подбирать интонации, силу голоса и выражения.

В последнем выпуске проекта Надя Сысоева неожиданно для всех стала публично унижать Анну Седокову, обвиняя ее в заигрывании с Сашей Стоуном, ее бойфрендом.

«Для меня абсолютное гнилофанство от женщины, которая говорит: «Ой, вы только начали встречаться. А я так люблю спортсменов. Да, Саша», — заявила Надя.

Рассказ артистки сопровождался таким гримасничаньем, что теперь ее рожицы «а-ля Седокова» разошлись в Сети в качестве мемов.

Профайлер Илья Анищенко заметил, что артистка на самом деле с трудом переносит Анну Седокову.

«Да, она действительно считает ее поведение «гнилофанством». Когда Сысоева это говорит, то кивает головой, то есть сама с собой соглашается. А когда упоминает Седокову, поднимает верхнюю губу и морщит нос, то есть испытывает к ней отвращение», — прокомментировал поведение комика Илья Анищенко.

Эксперт заметил, что Анна при этом держится хорошо, хотя видно по ее напряженному телу, что для нее эта ситуация является стрессовой.