Как на самом деле Боня относится к Седоковой, раскрыл профайлер Анищенко: «У нее даже зрачки расширились»

Анна Седокова, похоже, до сих пор с трудом справляется со своими переживаниями после своего короткого визита в шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ. Она заблокировала в соцсетях Оксану Самойлову и Надю Сысоеву после просмотра серии с ее участием. Напомним, артистке звезды буквально устроили травлю на финальном голосовании.

На тот момент все уже знали, что знаменитости договорились голосовать против нее, но они решили, что этого мало, и прямо перед камерами и народной командой вылили на нее ушат помоев. Это открыто признал актер Вячеслав Чепурченко. Артист все-таки проголосовал против роскошной блондинки. А вот Виктория Боня в последний момент передумала и слила свой голос в сторону Нади Сысоевой, из-за чего была осуждена коллегами и названа Джиганом «крысой».

Мы попросили профайлера Илью Анищенко оценить невербальные сигналы, которые подавала звезда «Дома-2» в момент голосования в шоу и комментирования ситуации. Очень хочется понять искренность сожаления Виктории Бони, а также настоящие чувства к Анне Седоковой.

«В последний момент, уже когда я вставала, я поняла, что хочу поменять свое решение. Мне стало искренне жаль Аню, и я проголосовала против самого слабого игрока — Нади Сысоевой», — сказала Боня.

«Она говорит правду. Боня сама удивилась происходящему, у нее глаза расширились. В этот момент она еще в раздумьях, поскольку положила руки на подбородок. К тому же Вика недовольна собой и всем происходящим, об этом свидетельствует выставленная в сторону рука, это невербальное расширение. Когда Виктория Боня комментирует ситуацию, ее внутренние уголки бровей приподняты — это выражение искренней печали, ей действительно жалко Аню. Такую эмоцию сложно подделать. Когда Боня говорит, что проголосует против Нади Сысоевой, губы поджимаются и уголки опускаются. Это эмоции недовольства, разочарования и сожаления. То ли из-за того, что ей приходится это делать, то ли она недовольна поведением Сысоевой», — прокомментировал профайлер.