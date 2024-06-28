Боня рассказала, как после «Выжить в Дубае» потеряла 9 кг: «Вес ощущается»

Teleprogramma.pro выяснила, что стало тому причиной. Неужели в проекте настолько не хватало пищи?

Оказалось, что нет. Светская львица намеренно потеряла в весе, поскольку решилась на поистине смелый шаг — покорить гору-восьмитысячник Манаслу. В прошлом году она уже пыталась это сделать, но сошла с дистанции из-за плохого самочувствия. На сей раз Виктория Боня настроена решительно.

«В «Выжить в Дубае» я была плюс 9 кг от сегодняшнего своего веса. Просто у меня в сентябре начинается экспедиция в Гималаи на одну из самых высоких гор мира. И решила, что очень нужно похудеть перед этим, потому что вес в горах очень ощущается, его на себе несешь», — пояснила Боня.