Журналист Беккужев — о том, почему внуки Пугачевой больше не общаются: «Между ними пропасть»

В свете все активнее муссируются слухи о том, что внуки Аллы Пугачевой — Дени Байсаров и Никита Пресняков — практически прекратили общение. С чем это может быть связано, рассудил журналист Антон Беккужев .

По мнению собеседника Teleprogramma.pro, причин тому может быть несколько. Во-первых, у ребят большая разница в возрасте — семь лет.

«С такой разницей сложно найти точки соприкосновения. Когда Дени было семь лет, Никите исполнилось уже 14. Для детей это целая пропасть. Когда они выросли, эта пропасть могла сохраниться», — сказал Антон Беккужев.

Во-вторых, они, в принципе, разные люди. «Никита — творческий человек, из шоу-бизнеса, у Дени свой бизнес, и он предпочитает оставаться в тени, публичность ему не интересна. У них мало точек соприкосновения для общения», — рассудил журналист.

В-третьих, Беккужев не исключает, что братья могли конкурировать за внимание своей матери Кристины Орбакайте.

«У них такая яркая, авторитетная и влиятельная мама Кристина Орбакайте, которая много времени проводит на гастролях, на сцене. В детском возрасте сыновья могли конкурировать за ее внимание, которого и так, наверное, было не очень много. В связи с этим у сыновей могли возникнуть конфликты», — предположил Антон Беккужев.

В-четвертых, внуки Пугачевой могли разойтись по разным полюсам из-за различного мнения на современную геополитику. Ребята открыто не высказывали свое мнение о том, что происходит в мире, но можно предположить, что их позиции являются разными.

«Тут мы можем только фантазировать, но в наше время приходится часто наблюдать, как из-за разности политических взглядов рушатся целые семьи», — сказал Антон Беккужев.