«Против него будет формироваться коалиция, и он проиграет»: о Стоуне на «Выжить в Дубае» — психолог Зберовский

Саша Стоун не смог сдержать эмоций после проигрыша народной команде в шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ 16 июня. Блогер ушел с поля битвы, и какое-то время его невозможно было найти.

Позже он даже извинился за свою реакцию перед командой. Но заявил, что менять свою позицию не собирается.

«Я не умею проигрывать. И не хочу учиться проигрывать», — сказал он.

На что ребята ему посоветовали контролировать себя, поскольку его эмоции сильно отражаются на его девушке Наде Сысоевой, а она, в свою очередь, транслирует плохое настроение на других.

Психолог Андрей Зберовский все-таки считает, что это не самая лучшая позиция для самого же Саши Стоуна. К новым победам она не ведет, напротив, приводит человека к глобальным проигрышам.

Эксперт в беседе с журналистом Teleprogramma.pro заметил, что жизнь не может складываться исключительно из выигрышей, проигрыши будут неизбежно.

«Даже самые великие люди, бывало, все равно проигрывали. Тем более, можно выигрывать в одном, а проигрывать в другом. Просто надо понимать, что есть поражения тактические, а есть поражения стратегические. Наполеон выиграл под Бородино, захватил Москву, но в итоге проиграл. То есть можно выигрывать локально, но проигрывать стратегически.

Мы, психологи, считаем, что ничего страшного нет, если человек проигрывает какие-то тактические вещи. Главное — побеждать на «главных линиях фронта» и при этом можно отдать «маленькую деревню».

Если же ставить все на кон, считать, что важно выигрывать в каждом сражении, в каждом конкурсе, то человек постепенно создаст вокруг себя сложную негативную среду. Постепенно против него будет формироваться коалиция, и он в итоге проиграет. Надо быть гибче», — сказал Зберовский.

Он заметил, что более гибкая позиция и спокойное принятие решений являются началом больших побед. Вместе с тем Андрей Зберовский похвалил Сашу Стоуна за желание побеждать. Единственный момент: ему нужно поработать над тактикой игры, научиться не съедать себя за проигрыши.