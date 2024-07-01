«Это говорит о душе людей»: о нежелании звезд накормить «народников» в «Выжить в Дубае» — эксперт по этикету Скиба

На канале ТНТ вышла всего лишь третья серия шоу «Выжить в Дубае», но проект уже стал одним из самых обсуждаемых среди зрителей и читателей Teleprogramma.pro. На сей раз команда знаменитостей поразила своим отказом накормить «народников» ужином.

Напомним, участники звездной команды получили в процессе игры возможность сделать доброе дело — передать еду своим соперникам, которые живут в крайне сложных условиях в пустыне и явно недоедают. Но они проголосовали против этого. И только Виктория Боня настаивала на том, что надо делать добро. Торнике Квитатиани, следует отметить, тоже соглашался с ней, но в итоге принял позицию большинства передать «простым людям» только фрукты.

Этим поступком шокированными были многие. Даже Павел Воля назвал свою команду «классом коррекции».

Тренер по этикету Евгения Скиба тоже не смогла понять российских знаменитостей из телепроекта.

«Во многих культурах мира накормить ближнего — основная традиция. Это говорит не только о демонстрации материальной щедрости, но и о душе человека. Нежелание звездной команды подарить полноценный ужин ребятам из народной команды удивляет не только ведущих, но и большинство зрителей. У меня большие сомнения по поводу того, что общение внутри звездной команды сможет наладиться. Как сказал Торнике: «Мы звери, которые хотим забрать 10 миллионов». Посмотрим, как будут развиваться события», — высказалась собеседница издания.