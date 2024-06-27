Чепурченко раскрыл, почему не отговаривал звезд «Выжить в Дубае» от голосования против Бони: «Не было смысла»

После просмотра второй серии «Выжить в Дубае» на канале ТНТ у многих зрителей завис вопрос: почему Вячеслав Чепурченко не стал отговаривать членов своей команды от голосования против Виктории Бони? Ведь, судя по программе, они нашли общий язык и в какой-то степени успели сдружиться.

В беседе с журналистом Teleprogramma.pro актер пояснил, что даже не пытался это сделать, поскольку сразу понимал однозначный настрой ребят. И счел логичным, что бороться с этой убежденностью бесполезно.

«Было понятно по разговорам и шуткам в кадре и вне кадра, что они намерены точно голосовать против Вики. Поэтому не было смысла бить себя кулаком в грудь и взывать к благородству. Кроме того, был и другой момент. Я отдаю себе отчет, что если бы не Вика, то на испытание пошел бы кто-то другой — Торнике или я», — прокомментировал Вячеслав Чепурченко.