Об Алсу — профайлер Анищенко: «Скрывает о взаимодействиях с Решетовой»

Алсу перестала скрывать тот факт, что Анастасия Решетова причастна к ее разводу с мужем. Когда экс-возлюбленная Тимати попыталась обелить свою репутацию и сказала, будто она не имеет привычки выходить на близкое общение с женатыми мужчинами, артистка открыто рассказала людям, что ее соперница лжет.
Поэтому журналисты на премии Оксаны Федоровой «Мама года» сочли корректным спросить Алсу об Анастасии Решетовой.
«Я бы не хотела говорить о девушке с низким социальным статусом», — сказала артистка.
Профайлер Илья Анищенко специально для Teleprogramma.pro изучил невербальные реакции Алсу, чтобы понять истинное отношение звезды к сопернице. И определить, не скрывает ли она что-то от журналистов.
«Когда Алсу отвечает журналистам про Анастасию Решетову, в ее голове — очень много колебательных движений. Эти одергивания говорят о том, что для певицы эта тема является неприятной, стрессовой. Также певица рефлекторно прикрывает глаза, то есть подсознательно пытается защититься от этой темы, старается «не видеть ее», — прокомментировал эксперт.
Но особенно бурно проявляет себя Алсу, когда ее спрашивают, встречалась ли она с Настей Решетовой. Она сильно выпучивает глаза и говорит опять, что не хочет комментировать.
«Это реакция страха. Что-то она скрывает во взаимодействии с Решетовой», — прокомментировал наш собеседник.
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