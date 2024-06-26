Об Алсу — профайлер Анищенко: «Скрывает о взаимодействиях с Решетовой»

Профайлер Илья Анищенко специально для Teleprogramma.pro изучил невербальные реакции Алсу, чтобы понять истинное отношение звезды к сопернице. И определить, не скрывает ли она что-то от журналистов.

«Когда Алсу отвечает журналистам про Анастасию Решетову, в ее голове — очень много колебательных движений. Эти одергивания говорят о том, что для певицы эта тема является неприятной, стрессовой. Также певица рефлекторно прикрывает глаза, то есть подсознательно пытается защититься от этой темы, старается «не видеть ее», — прокомментировал эксперт.

Но особенно бурно проявляет себя Алсу, когда ее спрашивают, встречалась ли она с Настей Решетовой. Она сильно выпучивает глаза и говорит опять, что не хочет комментировать.

«Это реакция страха. Что-то она скрывает во взаимодействии с Решетовой», — прокомментировал наш собеседник.