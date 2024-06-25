«Ей хорошо! Но пускать в свое сердце никого не хочет»: как живет после развода Алсу и что чувствует — таролог Горшкова

Певица Алсу никак публично не комментировала подачу иска о разводе с мужем в мировой суд. Однако накануне она фактически это сделала.

Когда ее «соперница» Анастасия Решетова (говорят, что именно с ней закрутил роман Ян Абрамов) завила в соцсетях, что женатые мужчины ей неинтересны, Алсу вдруг написала в комментариях: «Врет». То есть фактически показала людям на нее пальцем. Дескать, вот она та самая, что разлучила ее с супругом после 18 лет отношений.

Teleprogramma.pro попросила в связи с этим таролога Анну Горшкову сделать на певицу расклад Таро. И эксперт успокоила поклонников Алсу: с ней все в порядке, хотя душевная рана до конца не затянулась.

«Супруги еще друг к другу эмоционально привязаны, но Алсу в настоящий момент себя чувствует комфортно в одиночестве. Она больше не желает испытывать негативных переживаний, которые ей пришлось пережить, но хочет сохранить приятные воспоминания об отношениях с мужем. Алсу наслаждается тем, что ее эмоционально отпускает. Когда она это переживет, то откроет сердце для новых отношений. Но пока ее сердечная чакра закрыта, ей хорошо с самой собой», — прокомментировала таролог.