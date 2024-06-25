«Она была уверена, что Алсу промолчит»: о Решетовой — актриса Калашникова

Алсу косвенно подтвердила, что именно из-за бывшей возлюбленной Тимати — Анастасии Решетовой — она разводится со своим мужем Яном Абрамовым. О том, что именно с блогершей крутит роман супруг певицы, давно ходят слухи. К тому же исполнительница хита «Зимний сон» периодически вступает в завуалированные стычки с Решетовой в соцсетях.

На сей раз Анастасия сочла нужным сообщить в личном блоге, что не имеет привычки встречаться с женатыми. И тут неожиданно для многих в комментариях возникла Алсу, которая коротко написала под сообщением «разлучницы»: «Врет».

Зачем певица так открыто выставила Анастасию Решетову, рассудила актриса Анна Калашникова.

«Алсу это написала, поскольку в любом случае переживает, что после стольких лет брака, родив троих замечательных детей, оставив ради семьи карьеру, она столкнулась с изменой мужа. А Анастасия, думаю, была уверена, что Алсу будет молчать, писала, что хотела, спасала свою репутацию. Думаю, Алсу тут в любом случае никто не осудит за эмоции. У нее увели мужа, придется сейчас новую жизнь выстраивать. Но считаю, одна она долго не будет. Алсу очень эффектная, роскошная, красивая, в нее всегда были влюблены миллионы мужчин. Я желаю ей, как маме, поскорее забыть все это и выстроить дружеские отношения с бывшим супругом и отцом ее детей, а также желаю встретить новую любовь. Как говорится, клин клином», — прокомментировала Анна Калашникова специально для Teleprogramma.pro.