О кольце Решетовой после развода Алсу — оценщик Юзефович: «Может потянуть на миллион долларов»

Анастасия Решетова старательно подогревает слухи о себе. Сплетники в Сети назвали ее «разлучницей», из-за которой певица Алсу решила расстаться с мужем Яном Абрамовым. Блогерша не стала опровергать россказни, вместо этого выставив в соцсетях фотографию с колечком на безымянном пальце левой руки, поблескивая внушительным камешком.

Решетова сообщила поклонникам, что не помыла голову, но при этом у нее новый маникюр и «не только…». Что ж, видимо, демонстрация этого украшения для нее важнее опрятного вида.