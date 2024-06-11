О кольце Решетовой после развода Алсу — оценщик Юзефович: «Может потянуть на миллион долларов»

Анастасия Решетова. Фото: соцсети А. Решетовой

Сверкающим украшением блогерша похвасталась накануне.

Анастасия Решетова старательно подогревает слухи о себе. Сплетники в Сети назвали ее «разлучницей», из-за которой певица Алсу решила расстаться с мужем Яном Абрамовым. Блогерша не стала опровергать россказни, вместо этого выставив в соцсетях фотографию с колечком на безымянном пальце левой руки, поблескивая внушительным камешком.

Решетова сообщила поклонникам, что не помыла голову, но при этом у нее новый маникюр и «не только…». Что ж, видимо, демонстрация этого украшения для нее важнее опрятного вида.

Кольцо Решетовой. Фото: соцсети А. Решетовой.

Сайт Teleprogramma.pro показал фото с этим кольцом эксперту-оценщику, ювелиру Владиславу Юзефовичу. Как оказалось, подобное изделие может стоить и 5 тысяч рублей, и миллион долларов — в зависимости от материала. 

«Разбег по стоимости такого кольца космический! Сегодня на рынке ювелирных камней есть прекрасная замена природных бриллиантов: выращенные в лаборатории алмазы, муассаниты, фианиты и кварцы… У каждой категории будет своя цена. 

Природные камни также разнятся по стоимости благодаря своим характеристикам… Какова цена изделия Решетовой? Ответить на этот вопрос можно, только взяв его в руки. Природные бриллианты такого размера могут потянуть на миллион долларов», — сказал нашему журналисту эксперт.

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