«У мужа Алсу уже есть новая женщина, их встречи тайные»: таролог Горшкова — о личной жизни Яна Абрамова на фоне слухов про Решетову

В конце мая Алсу подала в мировой суд заявление на развод с мужем Яном Абрамовым и улетела зализывать раны в Париж. Впрочем, кадры из Франции, которыми знаменитость делится в соцсетях, выглядят довольно счастливыми.
Мы обратились к тарологу
И таролог ответила: да, дама сердца у Яна Абрамова есть.
«У Яна Абрамова есть новая женщина, но они не живут вместе, он к ней приезжает. Судя по картам, он довольно страстный любовник, активный», — сказала эксперт.
По словам Анны Горшковой, сказать точно, Анастасия Решетова это или нет — невозможно. Однако расклад карт Таро демонстрирует, что знакомы любовники не очень давно. И их встречи носят тайный характер.
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Расклад на Яна Абрамова. Фото: предоставлено А. Горшковой
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