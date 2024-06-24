«Выталкивают того, кто выделяется»: психолог Зберовский о Боне, которую не приняли звезды на «Выжить в Дубае»

Виктория Боня неожиданно оказалась в аутсайдерах проекта «Выжить в Дубае» на ТНТ. И это притом, что светская львица изначально была позитивно настроена к основному коллективу звездной команды, о чем она лично рассказывала Teleprogramma.pro.

Чем она вызвала столь резкое отторжение со стороны коллектива — вызывает у многих недоумение. Ее заявка на то, что она не хочет спать в одном помещении с мужчинами, выглядит вполне логичной, тем более ведущий проекта Павел Воля поддержал ее в том, что это не шоу о любви и строительстве отношений. Кроме того, Виктория ведет себя сдержанно, ни на кого не кричит, не собирает о людях сплетен.

Чем не угодила Виктория Боня звездам, мы решили спросить у эксперта — психолога Андрея Зберовского. Ведь такое действительно случается, что коллектив не приемлет одного, но все-таки чаще это происходит в детских группах, школах, оздоровительных лагерях, кружках. А тут — взрослые люди и к тому же публичные….

«Обычно аутсайдером выбирают того, кто либо слишком явно стремится к лидерству, потому что лидер представляет для всех опасность. Возможно, ее воспринимают просто как сильного конкурента. Либо у человека может быть особенная репутация, сложившаяся или до участия в шоу, или во время участия в нем. Но чаще всего коллектив выталкивает того, кто максимально выделяется, поскольку сообщность людей всегда стремится к определенной однородности, внутренней похожести. Видимо, она наиболее яркая, заметная фигура, слишком непохожая на остальных членов коллектива», — прокомментировал психолог.

А как считаете вы, чем Виктория Боня не угодила своим коллегам?