Боня — о своем участии в новом «Выжить в Дубае»: «Для начала нас отправили анализы сдавать»

ТНТ вновь запускает проект «Выжить в Дубае», скоро телезрители насладятся его выпусками. Одной из участниц проекта стала Виктория Боня.

В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro она призналась, что сама в шоке от своего решения участвовать в столь экстремальном шоу. По словам звезды, получилось это случайно. Ее и ранее звали сниматься в схожих проектах-выживалити, но она всегда отказывалась. А тут так совпало: она задержалась в России, поскольку не могла уладить дела с документами для Монако, и образовалось много незанятого времени.

«Думаю, рвану-ка я в Дубай, поучаствую в шоу. Я очень люблю Ляйсан Утяшеву. Подумала, что побывать с ней в одном кадре было бы незабываемым, поэтому я решилась», — поведала Виктория Боня.

Как оказалось, прежде чем сняться в проекте, участники проходят медицинское обследование, дабы подтвердить свою физическую готовность пройти испытания.

«Нас отправили анализы сдавать, поскольку мы должны быть здоровыми, крепкими, выносливыми, чтобы у нас сердце не остановилось во время бега по жаре в пустыне. С виду может показаться, что это просто шоу, но на самом деле там приходится испытывать очень мощную нагрузку», — рассказала знаменитость.