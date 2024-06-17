«Как сильно отличаются команды звезд и народная!»: о новом «Выжить в Дубае» — эксперт по этикету Скиба

На ТНТ начали показ нового сезона «Выжить в Дубае», где вновь команды звезд и людей из народа сражаются за 10 миллионов рублей.

Уже первый выпуск от 16 июня вызвал массу эмоций у зрителей. Звездная команда проиграла народной и осталась жить в пустыне, показав несобранность во время испытаний.

Разногласия продолжились дальше в лагере. Виктория Боня вступила в конфликт с Сашей Стоуном, который ни в какую не хотел жить в палатке с мужчинами, а телезвезда отказывалась селиться вместе с парнями. Впрочем, спортсмен признался сам, что слишком эмоционален.

Тренер по этикету Евгения Скиба в беседе с журналистами сайта Teleprogramma.pro все-таки нашла и положительные стороны в поведении команды звезд. А именно: в их умении подать себя. Пожалуй, простым россиянам стоит этому у них поучиться!

«Ребята из народа волнуются, открыты к новым этапам в своей жизни. И у каждого из них такая серьезная цель, для которой нужна победа! Самопрезентация некоторых участников вызвала улыбку. Лексика, тело, жесты и мимика — всегда точно отражают нашу жизненную позицию и сообщение миру. Звезды в этом плане, конечно же, выигрывают», — сказала Евгения Скиба.

Эксперт призналась, что забавной ей показалась презентация Ольги Воронцевой, маркетолога из Астрахани.

«Я тот человек, который любит творчество. И еще меня называют символом нашего города, потому что я работаю с нашей символикой: рыбой, воблой, осетрами, черной икрой. Я — лицо нашего символа!» — брякнула Ольга.