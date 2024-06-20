Кому достанется наследство Зайцева, пояснила адвокат Вербицкая-Линник: «Внучки могут побороться»

Единственный сын кутюрье Вячеслава Зайцева — Егор — умер 19 июня, оставив после себя не только свое имущество, но и умершего год назад отца. Адвокат Юлия Вербицкая-Линник рассказала Teleprogramma.pro, что могут получить наследники Зайцева.

«Наследниками Егора первой очереди, если он не оставил завещания, по закону являются его дети, родители и супруга (если брак был зарегистрирован при жизни Егора и не был расторгнут на момент его смерти). Все указанные наследники наследуют имущество в равных долях.

Например, если к наследству призваны две дочери Егора, они наследуют все поровну, в равных долях и уже в дальнейшем будут договариваться, как и что использовать, совместно или по отдельности. В случае «возникновения» из ниоткуда завещания в пользу «случайно рядом оказавшихся» третьих лиц, то, учитывая тяжелое состояние Егора, вероятность оспаривания «внезапного подарка» мы оцениваем как высокую. Впрочем, оспорить такое завещание можно только и исключительно в судебном порядке», — прокомментировала адвокат.

По словам Юлии Вербицкой-Линник, в юридическом смысле одной из самых сложных задач может стать определение наследства не столько Егора, сколько его отца.

«Тайна завещания модельера и количество наследников все еще не известны широкой публике. Однако внучки модельера сейчас могут побороться и за наследство деда. Так как теперь именно они возглавят Дом моды Вячеслава Зайцева. И хочется верить, что они не только сохранят, но и прославят имя великого деда и его идеи», — высказалась адвокат изданию.