«Я говорила, что он утащит, так и произошло»: зачем Зайцев забрал за собой сына — ясновидящая Хуснетдинова

Ясновидящая Айгуль Хуснетдинова еще год назад говорила, что Егор Зайцев в опасности — его отец, модельер Вячеслав Зайцев, умер с тяжелым ощущением на душе из-за плохих отношений с сыном.

Говорили, что последние годы кутюрье жил словно в аду — без денег, подобающего ухода и в нелюбви со стороны близкого родственника. К тому же похороны Вячеслава Зайцева затянулись, и свое вечное пристанище он нашел не на Новодевичьем кладбище, как ему хотелось, а на обычном Жегаловском кладбище в Щелково.

Медиум не исключала, что душа модельера не сможет упокоиться из-за перенесенных обид на сына, будет бродить по дому и может забрать за собой наследника…

К тому же ясновидящая рассказала Teleprogramma.pro, что Егор Зайцев сам открыл врата смерти, отрицая суть жизни, не уважая ее, с внутренней дисгармонией и вечным конфликтом в душе.

«Это было очень сильное неуважение к памяти отца. И то, что он не простил отца даже после смерти и вел себя неподобающе, повлекло за собой эти трагические события для Егора — тяжелую болезнь и его кончину. Я говорила, что неупокоенная душа отца его утащит. Так и произошло», — сказала медиум.