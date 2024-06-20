Дом моды с долгами и квартира в Париже: какое наследство оставил сын знаменитого кутюрье Егор Зайцев

Не стало Егора Зайцева – сына легендарного кутюрье Вячеслава Зайцева. Причем сын ушел практически через год после отца. При жизни у них были сложные отношения. Но если другой мир все же существует, возможно, там они помирятся…

Teleprogramma.pro узнала, какое наследство оставил потомок модельера и почему не успел возродить Дом моды имени своего отца.

Сын за или против отца

В интервью изданию «Семь дней» отец и сын вспоминали, что в их отношениях всегда было много трудностей. Когда Егору было девять лет, Вячеслав Зайцев и его жена Марина разошлись. И на какое-то время женщина запретила кутюрье видеться с сыном. Он исправно платил алименты, но не имел доступа к ребенку.

Как вспоминали оба в той же беседе, впервые они увиделись после долгого перерыва, когда Егор учился в девятом классе. По словам Егора Зайцева, тогда он запомнил отца как импозантного, немыслимо одетого человека, похожего на пришельца. После этой встречи они снова стали общаться.

Когда Егор Зайцев уже стал взрослым, он понял, что их с отцом взгляды на моду не всегда совпадают. Вячеслав Михайлович считал, что творчество сына не приносит деньги Дому моды. В том же совместном интервью, Вячеслав Зайцев говорил, что его сын мыслит масштабно, шьет талантливейшие вещи, но нередко относит свои коллекции на склад.