Дом моды с долгами и квартира в Париже: какое наследство оставил сын знаменитого кутюрье Егор Зайцев

Не стало Егора Зайцева – сына легендарного кутюрье Вячеслава Зайцева. Причем сын ушел практически через год после отца. При жизни у них были сложные отношения. Но если другой мир все же существует, возможно, там они помирятся…
Teleprogramma.pro узнала, какое наследство оставил потомок модельера и почему не успел возродить Дом моды имени своего отца.
Сын за или против отца
В интервью изданию «Семь дней» отец и сын вспоминали, что в их отношениях всегда было много трудностей. Когда Егору было девять лет, Вячеслав Зайцев и его жена Марина разошлись. И на какое-то время женщина запретила кутюрье видеться с сыном. Он исправно платил алименты, но не имел доступа к ребенку.
Как вспоминали оба в той же беседе, впервые они увиделись после долгого перерыва, когда Егор учился в девятом классе. По словам Егора Зайцева, тогда он запомнил отца как импозантного, немыслимо одетого человека, похожего на пришельца. После этой встречи они снова стали общаться.
Когда Егор Зайцев уже стал взрослым, он понял, что их с отцом взгляды на моду не всегда совпадают. Вячеслав Михайлович считал, что творчество сына не приносит деньги Дому моды. В том же совместном интервью, Вячеслав Зайцев говорил, что его сын мыслит масштабно, шьет талантливейшие вещи, но нередко относит свои коллекции на склад.
«У Егора есть проблема – он видит как бы человечество в целом, но не видит конкретного человека», - говорил о своем сыне знаменитый модельер.
Вячеслав и Егор Зайцев в молодости. Фото: из открытых источников
Последние годы отношения отца и сына испортились окончательно. Вячеслав Зайцев, страдающий болезнью Паркинсона, жил в своей усадьбе в деревне Каблуково в Щелковском районе. Общался преимущественно с чужими людьми, которые, по их словам, дружили с модельером, например, семьей – Галины и Лючаны Гарафутдиновых.
Гарафутдиновы получили широкую известность после выхода видеороликов, где показали Вячеслава Михайловича не в лучшей форме. Также в его окружении находились Вадим и Алмаз Хусаиновы – организаторы многих конкурсов красоты и показов мод. Сам Егор Зайцев очень нелестно отзывался о новых друзьях отца, обвинял их в мошенничестве и желании пропиариться на имени Славы Зайцева.
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Что оставили после себя отец и сын Зайцевы
В это же время он пытался разобраться с долгами Дома моды Вячеслава Зайцева, которые росли, как снежный ком. После ухода кутюрье из жизни Егор Зайцев говорил, что случайно увидел нашедшуюся выписку со счета одного из банков на три с чем-то миллиона евро, тогда как на этом счету самого Вячеслава Михайловича на день ухода значилось 3.000 рублей. И другие счета тоже были пустые.
После смерти отца Егору Зайцеву достался вышеупомянутый Дом моды с долгами, усадьба в Каблуково и квартира в Париже, подаренная Вячеславу Михайловичу лично мэром французской столицы. Окончательно в права наследства Дома моды он вступил осенью прошлого года. Егор Зайцев планировал возродить к жизни дело отца, но не успел.
Егор Зайцев. Фото: Global Look Press
Кто же наследует империю Зайцевых теперь? У Егора Зайцева осталось две дочери от разных браков – Мария и Анастасия. Вторым браком он был женат на модели Дома моды Екатерине.
Комментарий адвоката Андрея Князева
«Люди уровня Егора Зайцева все-таки составляют завещание. Если оно существует, то все перейдет человеку, указанному в нем. А если завещания нет, то наследниками первой очереди являются жена и две дочери Егора Вячеславовича, они разделят все между собой. В том числе и долги, если они еще остались, - поясняет адвокат, Председатель Московской коллегии «Князев и партнеры» Андрей Князев.
- Завещание может быть составлено на кого угодно. Это воля ушедшего. Но чаще всего завещание составляется на родственников. Но если не на родных, то бывает, что вообще на сиделку или какого-нибудь мошенника. Дается шесть месяцев со дня открытия завещания, чтобы любой мог опротестовать его и заявить свои права на наследство. Это может быть внебрачный сын или дочь».
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