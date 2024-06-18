Лоза отреагировал на конфликт Бузовой с Басковым: «Интеллектишко слабенький»

Композитор и певец Юрий Лоза признался Teleprogramma.pro, что не слышал о ссоре Ольги Бузовой и Николая Баскова. Однако заметил, что исполнители песен часто прибегают к скандалам, когда им нужно напомнить публике о себе.

Не исключено, что именно это послужило поводом выноса конфликта артистов в публичное пространство. Ведь можно было бы и в личке поговорить?

«Антиреклама — это тоже реклама, а если артисту больше нечем привлекать к себе внимание, почему бы не делать это при помощи скандалов? Если бы не было скандалов, разве была бы такая бешеная популярность у многих наших звезд? Скандалы — это двигатель рекламы. Ну а если скандалов нет, их надо придумывать.

Если человек не пишет песен, является просто исполнителем, интеллектишко у него слабенький, как это обычно бывает у артистов, что ему еще делать? У зеркала же не разживешься интеллектом. Поэтому, когда человек стоит перед зеркалом полжизни и полжизни говорит о том, какие тряпки у него имеются, какие у него «перья», то потом он начинает раскручиваться за счет скандалов. Это самое простое», — отреагировал Юрий Лоза.