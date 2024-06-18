Данко — о Бузовой и Баскове: «Пиарятся! Такие вещи не происходят без договоренности»

Конфликт между Ольгой Бузовой и Николаем Басковым набирает обороты. Напомним, вначале артист подколол певицу на Премии Муз-ТВ, заметив, что она пришла в приличной одежде на церемонию.

После этого появился возмущенный пост со стороны экс-ведущей «Дома-2», в котором она попыталась защититься от нападок Баскова. Далее Николай написал на своей страничке о некоторых артистах, которые орут как козы, а не поют. Намек был понят, и тут уже отреагировала подруга Ольги Бузовой Мария Погребняк, наехав на «золотой голос России», дескать, не пристало мужчине так обзываться.

Любопытно, что певец Данко расценивает эту ситуацию однозначно: конфликта на самом деле нет, есть придуманная история для привлечения внимания публики.

«Люди пиарятся, красавчики! Такие вещи не происходят без обоюдной договоренности. Это 100%! Я не верю в то, что это произошло случайно. Они это устроили, раздули, попиарились и напомнили о себе лишний раз», — высказался Teleprogramma.pro Данко.