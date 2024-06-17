«Близок к шоу-бизнесу, бизнесмен»: за кого выйдет замуж Решетова после развода Алсу — таролог Абравитова

Об Анастасии Решетовой сейчас активно говорят из-за слухов по поводу развода Алсу. Есть мнение, что именно она выступила разлучницей, ради которой Ян Абрамов расстался с певицей. Впрочем, эта болтовня абсолютно ничем не подтверждена, расценивать ее серьезно явно не стоит.

Таролог Марианна Абравитова подтвердила, что Анастасия Решетова действительно найдет свое личное счастье с человеком, который занимается бизнесом. Но мысли ее сейчас совсем не о Яне Абрамове, а о Тимати…

«Анастасия Решетова обязательно выйдет замуж, но не скоро. Пока она настроена только на энергию Тимати, выбирая людей, похожих на него. И этот внутренний эталон в настоящий момент все еще остается недостижимым», — сказала эксперт.

По словам таролога, такого человека она не найдет никогда. А вот когда проработает эту связь с бывшим возлюбленным и сможет расстаться с ним не только физически, но и на духовном уровне, ее личная жизнь наладится.

«Он тоже будет близок к шоу-бизнесу, но все-таки в большей степени это будет бизнесмен», — раскрыла карты Марианна Абравитова.