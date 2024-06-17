«Близок к шоу-бизнесу, бизнесмен»: за кого выйдет замуж Решетова после развода Алсу — таролог Абравитова

Об Анастасии Решетовой сейчас активно говорят из-за слухов по поводу развода Алсу. Есть мнение, что именно она выступила разлучницей, ради которой Ян Абрамов расстался с певицей. Впрочем, эта болтовня абсолютно ничем не подтверждена, расценивать ее серьезно явно не стоит.
Таролог
«Анастасия Решетова обязательно выйдет замуж, но не скоро. Пока она настроена только на энергию Тимати, выбирая людей, похожих на него. И этот внутренний эталон в настоящий момент все еще остается недостижимым», — сказала эксперт.
По словам таролога, такого человека она не найдет никогда. А вот когда проработает эту связь с бывшим возлюбленным и сможет расстаться с ним не только физически, но и на духовном уровне, ее личная жизнь наладится.
«Он тоже будет близок к шоу-бизнесу, но все-таки в большей степени это будет бизнесмен», — раскрыла карты Марианна Абравитова.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Читайте также: