Когда Алсу выйдет замуж во второй раз — таролог Абравитова: «Она выдержит паузу»

Таролог Марианна Абравитова раскрыла перспективы развития личной жизни певицы Алсу сайту Teleprogramma.pro.

Она рассказала, что Алсу относится к тем женщинам, которые не остаются холостыми после развода. Тем более что претендентов на руку и сердце такой привлекательной звезды немало.

«Выбор у нее большой, ведь она и звезда, и яркая красавица, и обеспеченная, к тому же — человек правильный. Это женщина высшего качества. Но, выйдя из брака с Яном Абрамовым, ей понадобится время на адаптацию к новой жизни, чтобы разобраться в себе. Быстрого перехода в новый союз не будет. Она выдержит паузу, проработает некоторые психологические моменты в себе и в конце концов обязательно выйдет замуж во второй раз. Она по своей судьбе должна быть замужем», — рассказала таролог.

По словам Абравитовой, Алсу выберет себе мужчину, похожего на ее отца — сильного, волевого, умеющего принимать решения и брать ответственность на себя.