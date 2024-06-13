«Алсу на самом деле счастлива без мужа в Париже»: правду о певице вскрыл профайлер Анищенко

Однако не стоит забывать, что Алсу — артистка и работать на публику ей не привыкать. Нет ли за этим демонстрируемым счастьем подвоха? Не пытается ли она доказать публике, что у нее все окей на фоне развода?

С этими вопросами Teleprogramma.pro обратилась к профессиональному профайлеру Илье Анищенко. И стоит сказать, что эксперт подтвердил — да, у Алсу действительно все отлично, развод не отразился негативно на ее внутреннем состоянии. Возможно, даже пошел на пользу и привнес в ее жизнь некий глоток свободы.

«Обращаем внимание на рот, как он открывается, расслаблена ли нижняя челюсть. Это показатель искренности улыбки. Она не такая широкая, не такая растянутая, как голливудская, но нижняя челюсть расслаблена и опускается. Очевидно, что Алсу улыбку не натягивает, она естественная. В целом ее движения не зажатые, работает всем телом, значит, никаких внутренних зажимов у Алсу нет. В Париже она в отличном настроении, у нее все замечательно. Нет признаков стрессовых реакций, негативных эмоций. Там, в моменте, Алсу счастлива», — проанализировал Илья Анищенко.