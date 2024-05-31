ТВ-3 приступил к съемкам нового сезона «Последнего героя» на Алтае

Съемочная команда, участники проекта и ведущая Ксения Бородина уже прибыли на локацию. В ближайшие недели претендентам на гордое звание Последнего героя, предстоит осваиваться в горной местности, проходить непростые испытания, сражаться друг с другом, стихией, голодом, насекомыми, опасными животными — и со своим «внутренним дикарем».

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«Мы решили сделать новый сезон в России, потому что зрители очень долго нас об этом просили. И мы их услышали — времяпришло! Мне кажется, что участникам будет ещё сложнее, потому что земля хоть и родная, но тут и медведь может прийти, и комары могут закусать, и еды может не хватить, и погода может быть не такой приятной, как в Таиланде. Так что участникам придется проявить все качества настоящего последнего героя, чтобы победить», - говорит Константин Обухов, генеральный продюсер ТВ-3. «Локацию для нового сезона мы выбрали не случайно. На Алтае множество мест, до которых еще не дошла цивилизация. Здесь удивительным образом сочетаются почти кинематографические пейзажи и первозданная природа. Именно в условиях родной дикой природы участникам придется выживать и бороться за звание победителя проекта: непроходимые лесные тропы, крутые горные склоны и бурные реки – это лишь малая часть того, что ждет наших героев впереди. В прошлом сезоне участники проходили испытания парами, теперь же снова каждый будет сам за себя», - подметила Юлия Сумачева, генеральный продюсер «ВайТ Медиа».

Напомним, что «Последний герой» впервые за всю историю своего существования будет сниматься в России. Местом действия станет берег Телецкого озера, расположенного в Республике Алтай. Телецкое озеро – один из природных символов России и один из самых удивительных природных объектов Республики Алтай. По величине и запасам воды считается вторым в России после Байкала. Одно из глубочайших озер в мире с кристально чистой, прозрачной водой. Озеро располагается в горной местности, на высоте 434 метра над уровнем моря, что будет создавать отдельные сложности для участников «Последнего героя», которые за 20 с лишним лет существования проекта никогда не оказывались в горах.

Экстремальное реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон» — скоро на ТВ-3!