Погребняк из «Сокровищ императора» восхитился известный фотохудожник Одинцов: «Одна из самых стильных девушек»

35-летняя Мария Погребняк не смогла пройти испытания последнего выпуска «Сокровищ императора» на ТНТ и выбыла из проекта. Однако продюсер сумела произвести впечатление на многих.

К примеру, стилист-имиджмейкер Наталья Темиралиева недавно восхитилась ее умением стильно себя подать даже в условиях крайней ограниченности образов на «Сокровищах императора».

Именитый фотохудожник Валерий Одинцов полностью согласился с высказыванием стилиста и даже заявил, что не прочь пригласить звезду на фотосессию.

«Согласен с мнением, что Мария — одна из самых стильных девушек проекта, которая ко многим съемкам подходит в стиле гламур, фэшн. Она может прекрасно реализовать образы «красивой стервы», «очаровательной наездницы» или «неустрашимой укротительницы тигров». Но я бы ее пригласил на фотосессию в стиле лав», — прокомментировал Одинцов для сайта Teleprogramma.pro.