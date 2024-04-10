Об образах Бузовой на «Сокровищах императора» стилист Темиралиева: «Прическа, стиль, идея — все очень замечательно»

Ольга Бузова вместе с Михаилом Галустяном блистает в качестве ведущей шоу ТНТ «Сокровища императора». В проекте звезды российского шоу-бизнеса соревнуются в ловкости и везении. А ведущая радует публику разнообразными образами в китайском стиле.
В своем телеграме Ольга Бузова поделилась стилевыми решениями, которые ей предложили реализовать в последнем, четвертом выпуске программы. И предложила фолловерам выбрать из шести образов тот, который им нравится больше всего.
Ольга Бузова отлично умеет позировать в красивых образах. Фото: соцсети О. Бузовой, фотоколлаж Teleprogramma.pro
Teleprogramma.pro решила поучаствовать в этой игре, оценив стиль звезды профессионально. В качестве эксперта для наших читателей выступила стилист-имиджмейкер Наталья Темиралиева.
«Прическа, стиль, идея — все очень замечательно на всех образах», — заметила эксперт.
Самыми органичными она назвала первый и второй образы.
«Очень гармоничным получился образ на 3-м фото. Восток поддерживается во всем: в костюме, в прическе, в положении руки. Вызывает восхищение восточная чашечка, которая дополняет прическу», — сказала Наталья Темиралиева.
«На фото 1 и 2, где Оля в сакуре, она выглядит замечательно, все ей подходит. Но мне не хватает другого интерьера», — заметила собеседница издания.
Платье на фотографиях 4, 5 и 6 Наталья Темиралиева нашла не слишком подходящим к китайской теме — чересчур открытым. Лучше бы было примерить наряд типа кимоно, считает модный эксперт.
В итоге образ на фото 3 стилист-имиджмейкер определила на первое место, на фото 1 и 2 — на второе место. И образ на снимках 5 и 6 — на третье место.