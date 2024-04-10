Об образах Бузовой на «Сокровищах императора» стилист Темиралиева: «Прическа, стиль, идея — все очень замечательно»

Teleprogramma.pro решила поучаствовать в этой игре, оценив стиль звезды профессионально. В качестве эксперта для наших читателей выступила стилист-имиджмейкер Наталья Темиралиева.

«Прическа, стиль, идея — все очень замечательно на всех образах», — заметила эксперт.

Самыми органичными она назвала первый и второй образы.

«Очень гармоничным получился образ на 3-м фото. Восток поддерживается во всем: в костюме, в прическе, в положении руки. Вызывает восхищение восточная чашечка, которая дополняет прическу», — сказала Наталья Темиралиева.

«На фото 1 и 2, где Оля в сакуре, она выглядит замечательно, все ей подходит. Но мне не хватает другого интерьера», — заметила собеседница издания.

Платье на фотографиях 4, 5 и 6 Наталья Темиралиева нашла не слишком подходящим к китайской теме — чересчур открытым. Лучше бы было примерить наряд типа кимоно, считает модный эксперт.

В итоге образ на фото 3 стилист-имиджмейкер определила на первое место, на фото 1 и 2 — на второе место. И образ на снимках 5 и 6 — на третье место.

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