Уехавший на острова Силли принц Уильям рассказал о Миддлтон, дочери и сыновьях: «Расстроились, что я сейчас здесь без них»

Кейт Миддлтон недавно сообщила, что борется с онкологией. После этого она перестала появляться на публике. Принцесса Уэльская пояснила, что хочет побыть с семьей и отметила, что ей нужна спокойная обстановка. Ей во всем помогает принц Уильям. Но на этот раз он уехал в командировку.
Сын короля Британии оправился на острова Силли, которые находится в 45 километрах от полуострова Корнуолл. У члена королевской семьи был плотный график. Он посетил остров Сент-Мэрис, где побывал в больнице, пекарне, а также пообщался с местными жителями.
Когда принц Уильям был в больнице, у него спросили, как себя чувствует Миддлтон. Она проходит профилактическую химиотерапию после того, как ранее ей сделали операцию.
«У нее все отлично», — признался муж принцессы.
Также он рассказал, что его родные, в том числе жена и дети, расстроились, когда узнали про его поездку.
«Мои родные расстроились, что я сейчас здесь без них. Дети убьют меня, если я вскоре не вернусь домой. Даже не могу поверить, что сегодня здесь такая потрясающая погода. Я даже окунулся в море, на мне был гидрокостюм», — поделился принц Уильям.
Он решил задобрить наследников. Когда член королевской семьи был в кондитерской, то взял несколько пирожков для малышей и супруги.
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Принц Уильям купил пять корнуоллских пирожков. Фото: Global Look Press