Уехавший на острова Силли принц Уильям рассказал о Миддлтон, дочери и сыновьях: «Расстроились, что я сейчас здесь без них»

Кейт Миддлтон недавно сообщила, что борется с онкологией. После этого она перестала появляться на публике. Принцесса Уэльская пояснила, что хочет побыть с семьей и отметила, что ей нужна спокойная обстановка. Ей во всем помогает принц Уильям. Но на этот раз он уехал в командировку.

Сын короля Британии оправился на острова Силли, которые находится в 45 километрах от полуострова Корнуолл. У члена королевской семьи был плотный график. Он посетил остров Сент-Мэрис, где побывал в больнице, пекарне, а также пообщался с местными жителями.