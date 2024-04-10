Таролог заявила, что борющаяся с раком Кейт Миддлтон вскоре станет королевой: «Будет снова яркой и красивой»

Таролог Марианна Абравитова рассказала, когда борющаяся с онкологическим заболеванием принцесса Уэльская Кейт Миддлтон начнет появляться на публике и вернется к полноценным общественным обязанностям. Как утверждает эксперт, произойдет это очень скоро.
«Уже в конце весны – начале лета она начнет выполнять все свои королевские обязанности. И более того, скоро она перейдет в новое качество, качество королевы.
Мы будем лицезреть британскую принцессу во всех ее административных королевских обязанностях. Она пройдет реабилитацию, восстановление и придет в свой прежний внешний вид — яркий, красивый», — заявила Абравитова в беседе с Teleprogramma.pro.
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При этом таролог развеяла слухи о том, что видеоролик, где Миддлтон сообщает о своем диагнозе, якобы был сделан с помощью нейросетей.
«Искусственный интеллект здесь ни при чем, она действительно сама объявила о своем онкозаболевании. Это не пиар, и не утка, все по-настоящему. Да, это онкология. Кейт Миддлтон проходит лечение, реабилитацию, но уровень медицины высокий. Подключены все новейшие технологии, самые светлые умы медицины помогают ей справиться с болезнью.
Принцесса переживает очень сложный период вместе со всей семьей, но все-таки она восстановится», — отметила Марианна Абравитова.