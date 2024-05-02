Кейт Миддлтон засняла дочку Шарлотту в день ее девятилетия

Кейт Миддлтон подарила принцу Уильяму троих детей. Принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта в праздничные дни появляются с родителями на публике. 2 мая дочка супругов отмечает свой день рождения. В честь этого события в соцсети Миддлтон с мужем выложили новый портрет именинницы. Фото сделала сама принцесса Уэльская, которая давно увлекается искусством фотографии.
Шарлотта позировала с распущенными волосами. Она была в джинсовой юбке, джемпере с блузкой и кардигане вишневого цвета. Дочка Кэтрин красовалась в саду в поместье Анмер-холл в Норфолке.
«С 9-летием, принцесса Шарлотта! Спасибо за все добрые сообщения сегодня», — гласит подпись к кадру.
Принцесса Шарлотта. Фото: соцсети Кенсингтонского дворца
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Многие поклонники посчитали, что именинница похожа на свою прабабушку Елизавету II. Другие отметили, что у нее красота матери. Напомним, что младший сын Миддлтон Луи недавно отпраздновал шестилетие. А вот Джорджу уже 10 лет. В этом году королевская семья переживает сложный период. Кэтрин пережила операцию на брюшной области. Позже она призналась, что лечится от онкологического заболевания.