Кейт Миддлтон засняла дочку Шарлотту в день ее девятилетия

Кейт Миддлтон подарила принцу Уильяму троих детей. Принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта в праздничные дни появляются с родителями на публике. 2 мая дочка супругов отмечает свой день рождения. В честь этого события в соцсети Миддлтон с мужем выложили новый портрет именинницы. Фото сделала сама принцесса Уэльская, которая давно увлекается искусством фотографии.

Шарлотта позировала с распущенными волосами. Она была в джинсовой юбке, джемпере с блузкой и кардигане вишневого цвета. Дочка Кэтрин красовалась в саду в поместье Анмер-холл в Норфолке.