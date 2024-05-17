«Чтобы так похудеть, надо бегать, бегать и бегать»: Анну Асти похвалил пластический хирург Владимир Плахотин

Бьюти-секрет Анны Асти выдала ее коллега певица Бьянка в YouTube-шоу Ирины Мягковой «Личка». По ее словам, исполнительница хита «По барам» сделала пластику, чтобы хорошо выглядеть.
И действительно, певица Анна Асти в последнее время удивительно преобразилась. Из пухленькой аппетитной дамы она превратилась в хрупкую очаровательную девушку. Журналисты Teleprogramma.pro обратились к известному пластическому хирургу
Анна Асти в наши дни выглядит замечательно. Фото: Global Look Press
Эксперт похвалил Анну Асти, прежде всего, за проявленную ею стойкость. Он убежден, что артистка добилась многих своих преображений благодаря физическим нагрузкам и умеренности в еде.
«Конечно, у нее произошли удивительные преображения. В первую очередь, я думаю, Анна зашила себе рот и питалась очень специфически, соблюдая строжайшую диету. Она здорово похудела, причем не просто похудела, а похудела таким образом, что у нее ушла мышечная масса. Из своих тренировок она убрала силовые упражнения и перешла исключительно на кардионагрузку, причем значительную. Чтобы так похудеть, надо бегать, бегать и бегать. Думаю, Анна 10 и более километров в день пробегала», — отметил Плахотин.
Анну Асти на старых снимках не узнать. Фото: Global Look Press
Эксперт также подтвердил, что Анне Асти помогли пластические хирурги поработать над эстетикой лица: сделали носик более изящным.
«Она также сделала височно-темпоральный лифтинг эндоскопический и одновременно эндоскопическую подтяжку средней части лица, то есть в области скул. Иными словами, знаменитости подтянули верхнюю и среднюю треть эндоскопически. Это серьезная операция и выполнена достаточно хорошо», — добавил эксперт.
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