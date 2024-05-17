«Чтобы так похудеть, надо бегать, бегать и бегать»: Анну Асти похвалил пластический хирург Владимир Плахотин

Бьюти-секрет Анны Асти выдала ее коллега певица Бьянка в YouTube-шоу Ирины Мягковой «Личка». По ее словам, исполнительница хита «По барам» сделала пластику, чтобы хорошо выглядеть.

И действительно, певица Анна Асти в последнее время удивительно преобразилась. Из пухленькой аппетитной дамы она превратилась в хрупкую очаровательную девушку. Журналисты Teleprogramma.pro обратились к известному пластическому хирургу Владимиру Плахотину с вопросом, не помогли ли Анне Асти в приобретении ее новой красоты пластические хирурги и прочие бьюти-специалисты.