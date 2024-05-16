«Очень красивая, героическая девушка!»: внешность Бони оценил пластический хирург Плахотин

Светская львица Виктория Боня впервые призналась в своем телеграм-канале, что тяжело переживала последствия пластической операции на лице. Звезда сделала подтяжку лица, и реабилитация продолжалась около полугода, что стало для нее неожиданностью. В этот период ее лицо выглядело опухшим, многие не узнавали ее, язвительно комментируя внешность звезды.

Боня призналась, что никак не ожидала такого длительного восстановления.

Владимир Плахотин , пластический хирург, поделился с Teleprogramma.pro своим мнением о ситуации с Викторией Боней.

Он отметил, что любая пластическая операция влечет за собой длительный срок реабилитации. И чем более глубокое вмешательство произошло, тем дольше будет продолжаться процесс восстановления. У разных людей реабилитация может быть совершенно различной. У кого-то все приходит в норму через месяц-два, а кому-то потребуется целый год.

Хирург также подчеркнул, что после операции всегда отмечается неестественное выражение лица с натянутой кожей, которое со временем проходит.

«Время реабилитации зависит от разных факторов. Например, от того, курит пациент или нет. У курящих людей этот процесс очень долог. Или, предположим, у людей с какими-то внутренними заболеваниями тоже реабилитация достаточно долго проходит. Поэтому, конечно, необходимо предупреждать пациентов обо всех последствиях», — прокомментировал Плахотин.

Плахотин акцентировал внимание на важности психоэмоциональной поддержки пациента хирургом после операции. Возможно, Виктории ее не хватило, поскольку она делала операцию в Америке, а проживает в Монако. Если бы рядом с ней был ее врач, он смог бы осматривать ее на всех этапах восстановления и объяснять все происходящие с ней процессы.

Вместе с тем Плахотин восхитился решимостью Бони улучшить внешность при всех ее великолепных природных внешних данных.

«Безусловно, она красивая женщина, и Господь ее красотой не обидел. И вот так рисковать своей прекрасной внешностью, идти под нож… Она героическая дама! В основном к пластическим хирургам обращаются женщины гораздо старше и не с такой выдающейся внешностью. Конечно, она достойна очень хорошего, самого лучшего результата!» — высказался эксперт.

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