«Очень красивая, героическая девушка!»: внешность Бони оценил пластический хирург Плахотин

Светская львица Виктория Боня впервые призналась в своем телеграм-канале, что тяжело переживала последствия пластической операции на лице. Звезда сделала подтяжку лица, и реабилитация продолжалась около полугода, что стало для нее неожиданностью. В этот период ее лицо выглядело опухшим, многие не узнавали ее, язвительно комментируя внешность звезды.
Боня призналась, что никак не ожидала такого длительного восстановления.
Он отметил, что любая пластическая операция влечет за собой длительный срок реабилитации. И чем более глубокое вмешательство произошло, тем дольше будет продолжаться процесс восстановления. У разных людей реабилитация может быть совершенно различной. У кого-то все приходит в норму через месяц-два, а кому-то потребуется целый год.
Хирург также подчеркнул, что после операции всегда отмечается неестественное выражение лица с натянутой кожей, которое со временем проходит.
«Время реабилитации зависит от разных факторов. Например, от того, курит пациент или нет. У курящих людей этот процесс очень долог. Или, предположим, у людей с какими-то внутренними заболеваниями тоже реабилитация достаточно долго проходит. Поэтому, конечно, необходимо предупреждать пациентов обо всех последствиях», — прокомментировал Плахотин.
Плахотин акцентировал внимание на важности психоэмоциональной поддержки пациента хирургом после операции. Возможно, Виктории ее не хватило, поскольку она делала операцию в Америке, а проживает в Монако. Если бы рядом с ней был ее врач, он смог бы осматривать ее на всех этапах восстановления и объяснять все происходящие с ней процессы.
Вместе с тем Плахотин восхитился решимостью Бони улучшить внешность при всех ее великолепных природных внешних данных.
«Безусловно, она красивая женщина, и Господь ее красотой не обидел. И вот так рисковать своей прекрасной внешностью, идти под нож… Она героическая дама! В основном к пластическим хирургам обращаются женщины гораздо старше и не с такой выдающейся внешностью. Конечно, она достойна очень хорошего, самого лучшего результата!» — высказался эксперт.
Читайте также:
Виктория Боня призналась, что плакала после пластической операции из-за лица с отеками
Бузова и Боня проигнорировали, Бородина оправдалась: кто поздравил «Дом-2» с юбилеем, а кто забыл