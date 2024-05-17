«Для Пугачевой главное были деньги»: о мужьях певицы вспомнил продюсер Дзюник

Сейчас многие не понимают Аллу Пугачеву, которая из всенародной любимицы неожиданно превратилась в человека, который то и дело выливает на соотечественников один-другой ушат (помягче выразимся) критики.

Для многих россиян и жителей постсоветского пространства такое поведение звезды выглядит крайне неожиданным. Однако продюсер Леонид Дзюник удивлен подобному стечению обстоятельство не сильно.

В беседе с журналистом Teleprogramma.pro он заметил, что для Аллы Пугачевой всегда приоритетом было получение материальной выгоды. Это касалось ее отношения и к родной земле, и к мужчинам.

Ее мужья, Евгений Болдин и Филипп Киркоров, тоже служили машинами для выкачивания денег и продвижения певицы.

«В Евангелие сказано, что нельзя служить двум господам сразу — Богу и мамоне. Я могу совершенно однозначно сказать, это все на моих глазах было, для Пугачевой главной ценностью были деньги. Начиная с Жени Болдина, потом был Филипп Киркоров…. Вокруг нее крутились те люди, которым нужны были деньги и которые вкладывали во всякое дерьмо деньги, типа ее чипсов или газированной воды. Деньги Киркорова вкладывались», — сказал Леонид Дзюник.

Продюсер убежден, что о своей стране певица думала в последнюю очередь.

«Какая родина? Только деньги!» — не сдержал эмоций собеседник.

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