Продюсер Дзюник высказался о Пугачевой: «Кем бы она была без Паулса, без Дербенева?»

Долгое время Алла Пугачева беспрекословно считалась примадонной отечественной эстрады. И только сейчас, после ее отъезда за границу, стали раздаваться робкие высказывания о том, что талант звезды был сильно завышен в российском и советском шоу-бизнесе.

Появилось мнение о том, что певица залетела в список фаворитов страны чуть ли не по воле случая.

Продюсер Леонид Дзюник в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro не скрыл, что в этом мнении есть большая доля правды. Музыкальный эксперт уверен, что на ее месте могла оказаться любая талантливая артистка, коих в России немало. А сформирован ее образ был за счет других гениальных творческих личностей.

«А что бы она из себя представляла без Раймонда Паулса, Леонида Дербенева, Игоря Крутого, Игоря Николаева? Ну кто она такая по большому счету? Мы все говорим: «Пугачева, Пугачева, Пугачева, Пугачева...» А песни-то чьи она пела? Да, у нее были свои песни, но ведь аранжировки к ним делали ребята, которые были у нее в ансамбле. Я могу это говорить совершенно ответственно, потому что я знаю и Сашу Левшина, знал очень хорошо (царство небесное ему) Талгата Нигматуллина. Это люди, которые фактически сделали за нее ее дело», — сказал Дзюник.

Вместе с тем продюсер признал, что у Аллы Пугачевой есть артистический талант, благодаря которому она способна убедительно и эмоционально подать зрителям песни.

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