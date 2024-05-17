Психолог Савельева о Топалове, заговорившем о смерти и желании завести третьего сына: «Это ненормально»

Влад Топалов и Регина Тодоренко воспитывают двоих сыновей. Пара очень счастлива и не исключает расширения своей семьи. По крайней мере, о желании стать отцом в третий раз заявил Топалов. Он признался, что хотел бы еще одного сына.

Свое желание Влад объяснил тем, что таким образом Регина всегда будет под защитой, даже если он умрет.

«Я понимаю, что это очень большая опора маме в случае моей скоропостижной или не очень смерти когда-нибудь», — заявил бывший солист группы Smash.

Психолог Анна Савельева прокомментировала в беседе с Teleprogramma.pro необычную мотивацию Влада Топалова завести еще оного ребенка. По ее словам, возможно, мрачные мысли возникли у Топалова из-за внезапной смерти близкого человека, и у него появился страх.

«Тут ненормально то, что он хочет сына для того, чтобы ребенок потом позаботился о его жене, своей матери. Если сын возьмет на себя эту роль, то он уже встает на место партнера, и Регине будет сложно найти другого мужчину. Ребенок встает не на свое место, он будет проживать не свою жизнь. И это по отношению к сыну несправедливо. То есть я рожаю ребенка не просто, чтобы он был, чтобы его любить, а для какой-то цели. Получается, ребенок рождается и автоматически, бессознательно несет ту ответственность, которую на него возложил один из родителей. Владу Топалову нужно работать с темой смерти, со страхом смерти», — считает психолог Анна Савельева.

Также Савельева отметила, что неплохо было бы узнать мнение Регины Тодоренко, хочет ли она рожать третьего ребенка при условии, что может остаться одна с маленькими детьми.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

«Тут кто за кем будет ухаживать и кто кому опора, еще большой вопрос. Нужна ли Регине такая поддержка? Может быть, лучше разрешить ей найти другого мужчину после своей смерти, который действительно даст ей какую-то опору. Но опираться на другого человека тоже не очень хорошо. Нужно опору искать в себе, за счет чего мы и живем дальше», — подчеркнула Анна Савельева.

Читайте также:

Топалов рассказал, почему на самом деле распалась группа Smash: «Мы уже ненавидели друг друга»

Тодоренко и Топалов купили 4-летнему сыну квартиру: «Не за горами ипотека для младшего»

Из-за чего Влад Топалов чуть не развелся с Региной Тодоренко, и как семья вышла из кризисов