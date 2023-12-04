Тодоренко и Топалов купили 4-летнему сыну квартиру: «Не за горами ипотека для младшего»

Ведущая и артистка Регина Тодоренко выросла в обычной провинциальной семье. И добилась высокого уровня достатка собственными силами.

Однако звезда уверена, что своим сыновьям она обязана помочь материально. К примеру, старшему Майклу, которому всего-то четыре годика, Регина Тодоренко с мужем Владом Топаловым уже купили жилье. Об этом Регина Тодоренко не преминула сообщить в личном блоге.

«Старшему уже приобрели квартиру. Не за горами семейная ипотека для квартиры младшего», — заявила звезда.

К слову, этой весной Топалов и Тодоренко чуть не разошлись. Настоял на сохранении отношений музыкант, который заставил ведущую одуматься. После нескольких сеансов у психолога знаменитости нашли общий язык.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».