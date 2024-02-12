Топалов рассказал, почему на самом деле распалась группа Smash: «Мы уже ненавидели друг друга»

Певец Влад Топалов откровенно рассказал о распаде группы Smash!, которая была бешено популярна в нулевые. Дуэт с Сергеем Лазаревым сложился у Влада со времен детского ансамбля «Непоседы», и ребята очень дружили. Сегодня артист признает, что именно на дружбе держалась группа, и когда общение солистов сошло на нет, Smash! развалился.

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Причем, у Топалова в те годы началась настоящая звездная болезнь. Он чувствовал себя очень самостоятельным, обеспеченным и свободным, стал увлекаться другими вещами и все больше тяготел к рок-музыке. А его коллега по группе – к поп-направлению. Разобщение во взглядах неминуемо отразилось на творчестве.