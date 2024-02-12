Топалов рассказал, почему на самом деле распалась группа Smash: «Мы уже ненавидели друг друга»

Певец Влад Топалов откровенно рассказал о распаде группы Smash!, которая была бешено популярна в нулевые. Дуэт с Сергеем Лазаревым сложился у Влада со времен детского ансамбля «Непоседы», и ребята очень дружили. Сегодня артист признает, что именно на дружбе держалась группа, и когда общение солистов сошло на нет, Smash! развалился.
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Причем, у Топалова в те годы началась настоящая звездная болезнь. Он чувствовал себя очень самостоятельным, обеспеченным и свободным, стал увлекаться другими вещами и все больше тяготел к рок-музыке. А его коллега по группе – к поп-направлению. Разобщение во взглядах неминуемо отразилось на творчестве.
«Ни папа, ни угрозы, ни контракты не могли уже собрать нас вместе. Мы уже ненавидели на тот момент друг друга. Ножами, конечно, не кололи, но были неприятны друг другу. Я честно стал лениться, а Серега не понимал, зачем ему второй», - признался Топалов в YouTube-интервью психиатру-наркологу Василию Шурову.