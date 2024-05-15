Внука Пугачевой ждет развод — таролог Абравитова: «Этот брак действительно развалится»

Старший внук Аллы Пугачевой, Никита Пресняков, переживает сейчас не самые простые времена. Вместе с женой Аленой Красновой он покинул Россию и сейчас пытается строить карьеру в Америке.

Судя по всему, все не так просто, как ему хотелось бы. Местной публике ни он, ни даже его знаменитые бабушка и мама (Кристина Орбакайте) не известны, поэтому билеты на шоу Никиты Преснякова народ раскупать не торопится.

Как рассказала журналисту сайта Teleprogramma.pro таролог Марианна Абравитова, в бедности Никита Пресняков жить не будет, поскольку родственники хорошо позаботились о благосостоянии всей семьи. Однако большого творческого успеха он так и не сможет добиться. Уезжать из страны было для него ошибкой.

Вполне логично предположить, что на фоне достаточно унылой жизни, по сравнению с российской, где к Никите относились с восторгом, в его семье может наметиться разлад. Об этом мы тоже спросили таролога.

«Я не вижу в ближайшем времени расставания с его женой, но в отдаленной перспективе этот брак действительно развалится. И каждый из составляющих этого брака найдет другую свою вторую половину. Это случится не скоро», — прокомментировала таролог Марианна Абравитова.

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