Отказавшаяся от макияжа глаз Пугачева восхитила стилиста Темиралиеву: «Мне нравится!»

Алла Пугачева в последнее время стала появляться на публике без привычного для всех яркого макияжа глаз. Это изменение в ее образе вызвало множество вопросов и обсуждений среди поклонников и экспертов в области красоты.
Стилист-имиджмейкер
Не исключено, что Алла Борисовна могла отказаться от своей фирменной подводки из-за физиологических причин, например, проявлений аллергии или раздражения на глазах.
Также, по мнению Темиралиевой, это может быть частью стремления Пугачевой к более естественному и натуральному образу.
Темиралиева отметила, что она не видит ничего плохого в новом стиле народной артистки. И считает, что это может быть правильным решением для зрелой женщины, которая не хочет подвергать глаза воздействию косметических средств.
Алла Пугачева отказалась от яркого макияжа. Фото: соцсети Аллы Пугачевой
«Мне нравится! Для повседневной жизни, наверное, это правильное решение», — похвалила Пугачеву Темиралиева.
А чтобы выглядеть несколько ярче, стилист предложила Пугачевой использовать очки.
«Я бы ей порекомендовала носить очки, они могут быть имиджевые, с прозрачными стеклами, с легким затемнением. Таким образом сохранится шарм и эффектность образа. Это хороший прием, который используют взрослые женщины, когда глаза уже не хочется подвергать макияжу. Так мы поставим акцент на глаза и избежим блеклости», — сказала Наталья Темиралиева.
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