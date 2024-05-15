Отказавшаяся от макияжа глаз Пугачева восхитила стилиста Темиралиеву: «Мне нравится!»

Алла Пугачева в последнее время стала появляться на публике без привычного для всех яркого макияжа глаз. Это изменение в ее образе вызвало множество вопросов и обсуждений среди поклонников и экспертов в области красоты.

Стилист-имиджмейкер Наталья Темиралиева в беседе с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro поделилась своими мыслями о причинах этого изменения. Она предположила, что это может быть связано с несколькими факторами.

Не исключено, что Алла Борисовна могла отказаться от своей фирменной подводки из-за физиологических причин, например, проявлений аллергии или раздражения на глазах.

Также, по мнению Темиралиевой, это может быть частью стремления Пугачевой к более естественному и натуральному образу.

Темиралиева отметила, что она не видит ничего плохого в новом стиле народной артистки. И считает, что это может быть правильным решением для зрелой женщины, которая не хочет подвергать глаза воздействию косметических средств.