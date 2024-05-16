Таролог Абравитова предсказала Ольге Бузовой недолгое замужество: «Опять будет вечной невестой»

Ольга Бузова — одна из самых известных персон в российском шоу-бизнесе. Однако в свои 38 лет певица и телеведущая так и не обрела счастье в личной жизни. Ольга пережила развод с футболистом Дмитрием Тарасовым и нелегкое расставание с блогером Давидом Манукяном.
На днях Бузова заговорила о личной жизни. Она заявила, что сейчас «не одна», намекнув таким образом на новый роман.
Таролог
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«Даже года Ольга Бузова не дотягивает до гармонии в браке, причем с любым человеком. Какого бы бриллиантового ей не дали, все равно ей будет чего-то не хватать. Эта фиксация в одном положении ее крайне ограничивает как личность. Ей становится тесно в рамках брака.
Да, замужество будет, Ольга Бузова добьется результата, которого хочет. Но долго замужем она не будет и опять вырвется в свободный полет, опять будет вечной невестой. Потому что Ольга Бузова — человек действия, человек стремления, успеха. Она ставит цели и их достигает. И это касается очень многих вещей, в том числе замужества», — отметила Абравитова.
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