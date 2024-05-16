Таролог Абравитова предсказала Ольге Бузовой недолгое замужество: «Опять будет вечной невестой»

Ольга Бузова — одна из самых известных персон в российском шоу-бизнесе. Однако в свои 38 лет певица и телеведущая так и не обрела счастье в личной жизни. Ольга пережила развод с футболистом Дмитрием Тарасовым и нелегкое расставание с блогером Давидом Манукяном.

На днях Бузова заговорила о личной жизни. Она заявила, что сейчас «не одна», намекнув таким образом на новый роман.

Таролог Марианна Абравитова рассказала Teleprogramma.pro, что Ольга Бузова выйдет замуж, но новый брак не продлится долго, поскольку звезде будет некомфортно в этом статусе.

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«Даже года Ольга Бузова не дотягивает до гармонии в браке, причем с любым человеком. Какого бы бриллиантового ей не дали, все равно ей будет чего-то не хватать. Эта фиксация в одном положении ее крайне ограничивает как личность. Ей становится тесно в рамках брака. Да, замужество будет, Ольга Бузова добьется результата, которого хочет. Но долго замужем она не будет и опять вырвется в свободный полет, опять будет вечной невестой. Потому что Ольга Бузова — человек действия, человек стремления, успеха. Она ставит цели и их достигает. И это касается очень многих вещей, в том числе замужества», — отметила Абравитова.

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