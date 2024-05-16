Критик Рудченко о Бузовой, 20 лет не сходящей с телеэкранов: «Она лидер мнений»

Ольгу Бузову можно смело назвать ветераном отечественного телевидения. Она появилась на телеэкранах двадцать лет назад и до сих пор не сдает своих позиций и остается популярной.

В беседе с Teleprogramma.pro продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко объяснил феномен Бузовой, которую российские зрители впервые увидели 15 мая 2004 года на канале ТНТ в шоу «Дом-2».

«Ольга Бузова — это не феномен артиста. Это феномен лидера мнений. Она очень многих людей интересует с точки зрения своих каких-то рассуждений на различные жизненные темы. Поэтому людей может не трогать ее творчество, но, как лидер мнений, она для некоторых является авторитетом. Возможно, у нее изменится в дальнейшем приоритет ее деятельности, и мы увидим ее ведущий каких-нибудь программ», — заявил эксперт.

Он также отметил, что телеведущая и певица аккуратно себя ведет в информационном поле.

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«Если дальше Ольга Бузова будет придерживаться той же позиции, смею предположить, что еще десяток лет она точно может продержаться», — считает Рудченко.

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