Стилист Тимиряева оценила прическу Пугачевой: «Маленький хвостик портит весь образ»

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Аутфит Аллы Пугачевой, посетившей на Кипре концерт группы «ДДТ», соответствовал мероприятию.

Алла Пугачева побывала на концерте рок-группы «ДДТ», который состоялся на Кипре. Певица нарядилась в кожаные лосины, черную футболку и жакет фисташкового цвета. Фото певица опубликовала в своих соцсетях.

Стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева оценила образ Аллы Пугачевой. Она отметила, что одежда артистки соответствовала мероприятию, на котором та появилась.

«Кожаные вещи в тренде, однако лосины не самый удачный вариант брюк, поскольку в моде более объемные фасоны. Но Алла Борисовна всегда гордилась стройными ногами и акцентировала на них внимание, поэтому ее выбор поясной одежды предсказуем. 

Черная футболка в цвет лосин — правильный выбор, поскольку монохромный силуэт всегда стройнит. Фисташковый цвет кардигана гармонично сочетается с цветом ее волос. Украшения в виде цепей вполне в тему мероприятия. Цепи и кожа гармонично перекликаются и дополняют друг друга», — отметила Лариса Тимиряева в беседе с Teleprogramma.pro.

При этом модный эксперт назвала неудачной прическу, которую сделала Алла Пугачева, отказавшаяся на этот раз от парика.

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Непонятный маленький хвостик на голове, лучше бы его вообще не было. А на голову можно было бы надеть черные солнечные очки, если уж так хотелось повыше прическу, и в тему рока они бы лучше вписались. Предвкушая возмущение по поводу моей рекомендации, сразу уточняю, что ошибочно принято считать, что очки носить на голове — это моветон. Что относится к моветону, а что нет, всегда определялось высшим светом и аристократией. Они задают тон. 

Принцесса Диана постоянно носила очки на голове. Кейт Миддлтон периодически появляется с солнечными очками на голове, хотя за соблюдением ею этикета следит группа экспертов. Поэтому с очками на голове Алла Борисовна выглядела бы более уместно, чем с этим непонятным маленьким хвостиком. Весь образ портит именно прическа», — пояснила Тимиряева.

 * Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

Читайте также:

Отказавшаяся от макияжа глаз Пугачева восхитила стилиста Темиралиеву: «Мне нравится!»

Посол Израиля в России Симона Гальперин назвала Аллу Пугачеву израильтянкой

Почему старший внук Пугачевой не станет популярным — таролог Абравитова: «Родовое выдыхание»

Читайте также