Стилист Тимиряева оценила прическу Пугачевой: «Маленький хвостик портит весь образ»

Алла Пугачева побывала на концерте рок-группы «ДДТ», который состоялся на Кипре. Певица нарядилась в кожаные лосины, черную футболку и жакет фисташкового цвета. Фото певица опубликовала в своих соцсетях.

Стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева оценила образ Аллы Пугачевой. Она отметила, что одежда артистки соответствовала мероприятию, на котором та появилась.

«Кожаные вещи в тренде, однако лосины не самый удачный вариант брюк, поскольку в моде более объемные фасоны. Но Алла Борисовна всегда гордилась стройными ногами и акцентировала на них внимание, поэтому ее выбор поясной одежды предсказуем. Черная футболка в цвет лосин — правильный выбор, поскольку монохромный силуэт всегда стройнит. Фисташковый цвет кардигана гармонично сочетается с цветом ее волос. Украшения в виде цепей вполне в тему мероприятия. Цепи и кожа гармонично перекликаются и дополняют друг друга», — отметила Лариса Тимиряева в беседе с Teleprogramma.pro.

При этом модный эксперт назвала неудачной прическу, которую сделала Алла Пугачева, отказавшаяся на этот раз от парика.