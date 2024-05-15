Стилист Тимиряева оценила прическу Пугачевой: «Маленький хвостик портит весь образ»

Алла Пугачева побывала на концерте рок-группы «ДДТ», который состоялся на Кипре. Певица нарядилась в кожаные лосины, черную футболку и жакет фисташкового цвета. Фото певица опубликовала в своих соцсетях.
Стилист-имиджмейкер
«Кожаные вещи в тренде, однако лосины не самый удачный вариант брюк, поскольку в моде более объемные фасоны. Но Алла Борисовна всегда гордилась стройными ногами и акцентировала на них внимание, поэтому ее выбор поясной одежды предсказуем.
Черная футболка в цвет лосин — правильный выбор, поскольку монохромный силуэт всегда стройнит. Фисташковый цвет кардигана гармонично сочетается с цветом ее волос. Украшения в виде цепей вполне в тему мероприятия. Цепи и кожа гармонично перекликаются и дополняют друг друга», — отметила Лариса Тимиряева в беседе с Teleprogramma.pro.
При этом модный эксперт назвала неудачной прическу, которую сделала Алла Пугачева, отказавшаяся на этот раз от парика.
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Максим Галкин*, Юрий Шевчук и Алла Пугачева. Фото: соцсети Аллы Пугачевой
«Непонятный маленький хвостик на голове, лучше бы его вообще не было. А на голову можно было бы надеть черные солнечные очки, если уж так хотелось повыше прическу, и в тему рока они бы лучше вписались. Предвкушая возмущение по поводу моей рекомендации, сразу уточняю, что ошибочно принято считать, что очки носить на голове — это моветон. Что относится к моветону, а что нет, всегда определялось высшим светом и аристократией. Они задают тон.
Принцесса Диана постоянно носила очки на голове. Кейт Миддлтон периодически появляется с солнечными очками на голове, хотя за соблюдением ею этикета следит группа экспертов. Поэтому с очками на голове Алла Борисовна выглядела бы более уместно, чем с этим непонятным маленьким хвостиком. Весь образ портит именно прическа», — пояснила Тимиряева.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента
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