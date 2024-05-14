Почему старший внук Пугачевой не станет популярным — таролог Абравитова: «Родовое выдыхание»

Никита Пресняков, внук Аллы Пугачевой, столкнулся с трудностями в построении своей карьеры в Америке, куда уехал после известных событий, не объясняя причину своего решения.

Никите не удалось продать билеты на свои ближайшие шоу за границей, и он был вынужден объявить о понижении их стоимости на двадцать процентов.

Сайт Teleprogramma.pro обратился к тарологу Марианне Абравитовой с вопросом о творческом будущем Никиты Преснякова в Америке.

По ее словам, несмотря на то что Никита обладает талантом, сравнимым с талантом его бабушки и матери, его успех будет гораздо меньше, чем у них. Марианна объясняет это тем, что у каждого человека есть свой потенциал и элемент удачи, и, возможно, что Никите просто не хватает энергии и запала для достижения больших высот.

«Может быть, здесь имеет влияние родовое выдыхание, когда род уже выдохся, потому что сразу несколько человек захватило такую порцию успеха, что на других его уже не хватает, несмотря на то что таланта вдосталь у человека», — прокомментировала Абравитова.

Однако, невзирая на трудности, Никита Пресняков не останется без средств к существованию, уверена таролог. Его семья достаточно состоятельна, и он может позволить себе не работать, если захочет.

Тем не менее для Никиты Преснякова творчество является важной частью самореализации, и он продолжит стремиться к успеху. Кроме падений его будут ждать и взлеты, но все-таки они будут незначительными.

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