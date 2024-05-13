Эксперт по этикету Скиба о поведении Бузовой на «Сокровищах императора»: «Профессионал»

На протяжении демонстрации шоу «Сокровища императора» на ТНТ Ольгу Бузову и Михаила Галустяна активно обсуждают в Сети.

В последних сериях зрители стали все чаще наблюдать, как конфликтуют участники, при этом ведущие не только не пытаются замять скандалы, но, напротив, поддерживают их. И в те моменты, когда игроки сами не замечает каких-либо проблем, они их намеренно выпячивают и выносят на всеобщее осуждение.

Тренер по этикету Евгения Скиба в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro заметила, что ведущие Ольга Бузова и Михаил Галустян — это люди, которые, согласно своей профессии, выполняют определенную роль. Именно этим обусловлено их равнодушное, а порой и жесткое поведение. Не стоит думать, что они выражают в шоу свои личные позиции. Это правильная и хорошая реализация задачи, которую задали им режиссеры проекта ТНТ.

«Ведущие Ольга Бузова и Михаил Галустян — профессионалы и ведут себя в соответствии с ролью и задачами, поставленными им продюсерами шоу», — сказала Евгения Скиба.

Так что если вы привыкли видеть Бузову и Галустяна милыми добрячками, то не стоит всерьез разочаровываться в них при просмотре шоу. Вам интересно наблюдать за действом? И прекрасно! Ольга и Михаил справились со своей задачей «плохих полицейских» отлично. Вернувшись в соцсети, они наденут свои прежние милые маски (или скинут маски вредин, как вам больше нравится).

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