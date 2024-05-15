«Эти отношения опасны для жизни и здоровья»: как защититься от абьюзера — совет психолога

Бывшая солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева призналась, что отец ее старшей дочери был тираном. Певица жила с гражданским мужем несколько лет, и, по ее словам, это был настоящий ад. Рассказать об этом друзьям и близким она боялась, так как была запугана угрозами физической расправы. Анна долго не могла разорвать отношения с абьюзером. Сделать шаг к свободе она решилась, когда дочке исполнился год.

Психолог Анна Завгороднева , комментируя Teleprogramma.pro эту ситуацию, отметила, что женщины не должны смиряться с насилием в семье, необходимо как можно скорее разрывать отношения, если партнер вас унижает, оскорбляет и проявляет физическую агрессию.

«Сначала нужно продумать, куда и к кому вы будете уезжать. Это могут быть какие-то близкие люди, друзья, родственники, те, кто поддержит. То есть находим место, куда отступаем. Потом перевозим туда необходимые вещи и документы. Потихонечку, незаметно. А далее уже собираем детей и уезжаем. И здесь очень важно не поддаваться на провокации, разговаривать даже по телефону по громкой связи в присутствии кого-то. Если нет возможности попросить о помощи друзей, родственников, обращайтесь в социальные службы. Они оказывают поддержку женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию»,— заявила эксперт.

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Если муж-абьюзер забрал документы, лишил супругу финансов и мобильной связи, женщина, по сути, оказывается отрезана от общества. Но даже в такой ситуации можно найти выход, отмечает Завгороднева.

«Можно обратиться к соседям, попросить их вызвать полицию, написать заявление. Дальше полицейские свяжутся с какими-то людьми, которые смогут помочь. Нужно понимать, что обратиться за помощью в такой ситуации уже необходимость. Это не стыд, не то, что нужно скрывать, это то, о чем нужно громко и вслух говорить. Важно себе признаться, что эти отношения травмируют, они опасны для жизни и здоровья, и что об этом необходимо сообщить. Самый важный шаг — это освещение ситуации. И дальше, уже исходя из степени агрессивного поведения, необходимо решать, каким образом из этой ситуации выходить», — резюмировала Анна Завгороднева.

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